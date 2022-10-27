Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Волейболист Волков: в шоке от решения МОК не допускать сборную России к ОИ-2024

Волейболист Волков: в шоке от решения МОК не допускать сборную России к ОИ-2024
Комментарии

Олимпийский чемпион Лондона 2012 года по волейболу Александр Волков прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Ожидаемо ли решение не допускать российских волейболистов к отбору Олимпиады? В шоке от этого решения. К сожалению, раньше говорили, что спорт вне политики, а сейчас получается, что всё наоборот. Это очень печально. Надеюсь, это никак не повлияет на популяризацию волейбола, и в дальнейшем всё вернётся в нормальное русло. Люди, которые приняли решение, одумаются», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, на прошлых Олимпийских играх мужская сборная России в финале проиграла французам, а женская команда в четвертьфинале уступила бразильянкам.

Россия точно не примет участия в Олимпийских играх в Париже. Теперь ясно почему Россия точно не примет участия в Олимпийских играх в Париже. Теперь ясно почему
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022