Волейболист Волков: в шоке от решения МОК не допускать сборную России к ОИ-2024

Олимпийский чемпион Лондона 2012 года по волейболу Александр Волков прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
«Ожидаемо ли решение не допускать российских волейболистов к отбору Олимпиады? В шоке от этого решения. К сожалению, раньше говорили, что спорт вне политики, а сейчас получается, что всё наоборот. Это очень печально. Надеюсь, это никак не повлияет на популяризацию волейбола, и в дальнейшем всё вернётся в нормальное русло. Люди, которые приняли решение, одумаются», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, на прошлых Олимпийских играх мужская сборная России в финале проиграла французам, а женская команда в четвертьфинале уступила бразильянкам.
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