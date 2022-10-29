Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Ак Барс» в Кубке России, взяв последний сет 32:30

Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Ак Барс» в Кубке России, взяв последний сет 32:30
Комментарии

Волейболистки московского «Динамо» в трёх сетах переиграли казанское «Динамо-Ак Барс» в рамках 2-го тура Кубка России среди женщин. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:13, 32:30) в пользу столичной команды.

После 2-го тура розыгрыша турнира москвички идут на первом месте в группе с шестью очками, не отдав соперницам ни одного сета за два матча. Казанский клуб расположился на второй строчке турнирной таблицы, имея в своём активе три очка. Соперники команд по группе «Минчанка» и «Енисей» сойдутся 29 октября. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.

Волейбол. Кубок России. Женщины. 2-й тур

«Динамо» (Москва) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 3:0 (25:21, 25:13, 32:30)

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022