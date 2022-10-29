Московское «Динамо» обыграло «Динамо-Ак Барс» в Кубке России, взяв последний сет 32:30
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Волейболистки московского «Динамо» в трёх сетах переиграли казанское «Динамо-Ак Барс» в рамках 2-го тура Кубка России среди женщин. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:13, 32:30) в пользу столичной команды.
После 2-го тура розыгрыша турнира москвички идут на первом месте в группе с шестью очками, не отдав соперницам ни одного сета за два матча. Казанский клуб расположился на второй строчке турнирной таблицы, имея в своём активе три очка. Соперники команд по группе «Минчанка» и «Енисей» сойдутся 29 октября. Встреча начнётся не ранее 14:30 мск.
Волейбол. Кубок России. Женщины. 2-й тур
«Динамо» (Москва) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 3:0 (25:21, 25:13, 32:30)
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