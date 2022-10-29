Петербургский «Зенит» в драматичном матче обыграл одноимённый волейбольный клуб из Казани
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«Зенит» из Санкт‑Петербурга в гостях обыграл «Зенит» из Казани в рамках матча 6-го тура чемпионата России по волейболу. Хозяева отыгрались по ходу встречи с счёта 0:2, однако потерпели поражение на тай-брейке.
Петербургский клуб в драматичном матче одержал победу со счетом 3:2 (25:21, 25:22, 25:27, 23:25, 15:13).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
6-й тур
«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:13).
«Урал» (Уфа) – «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:22).
«Нефтяник» (Оренбургская обл.) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:2 (23:25, 25:17, 22:25, 25:22, 15:11).
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Зенит» (Казань) – 3:2 (25:21, 25:22, 25:27, 23:25, 15:13).
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