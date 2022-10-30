МОК проигнорировал успехи в гимнастике СССР, России и Симоны Байлз. Это вызвало резонанс

Ретроспективный ролик об эволюции женской спортивной гимнастики от Международного олимпийского комитета (МОК) вызвал большой резонанс.

В видео включены фрагменты из выступлений сильнейших спортсменок разных лет. Однако создателями полностью проигнорированы гимнастки из СССР и России, а также темнокожие спортсменки, в том числе четырёхкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз.

«А где русские? Где доминирование СССР?»

«Боже мой, а где Ольга Корбут (советская гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка. – Прим. «Чемпионата»)?

«Одни белые гимнастки! Разве не было ни одной чернокожей спортсменки?»

«Подождите, что? Нет Симоны Байлз?»

«Вы совсем забыли про Ольгу Корбут и Людмилу Турищеву».

«Чёрт возьми, а где девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина?»

«Нет русских и советских гимнасток, да? Отлично, учитывая тот факт, что они лучшие в этом спорте», — написали некоторые пользователи в комментариях.