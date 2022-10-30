Игрок МФК «Тюмень» прокомментировал свой шедевральный гол пяткой

Игрок МФК «Тюмень» Андрей Батырев прокомментировал невероятный гол, который он забил в матче 3-го тура Суперлиги по мини-футболу в ворота КПРФ.
«Даже не знаю, что сказать. Что касается моих голов, то этот — самый запоминающийся. Ещё давно приснилось во сне, что забью такой мяч. Вот, сегодня получилось. Златан Ибрагимович постоянно пятками забивает в большом футболе, ну и я тоже. Но чтобы с лёту, да по такой траектории, это впервые. Все под впечатлением», – приводит слова Батырева «Тюменская арена».
Домашний матч «Тюмени» с КПРФ завершился результативной ничьей 3:3. Гол-шедевр Батырева случился за три минуты до завершения матча и, казалось, лишил встречу интриги (3:1 в пользу хозяев). Однако гости сняли с игры вратаря и выпустили пятого полевого игрока. В течение одной минуты москвичи отличились дважды.
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