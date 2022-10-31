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Ян Непомнящий остался третьим в обновлённом рейтинге ФИДЕ, Карякин — 10-й

Ян Непомнящий остался третьим в обновлённом рейтинге ФИДЕ, Карякин — 10-й
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30 октября Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обновила рейтинг гроссмейстеров, в котором россиянин Ян Непомнящий остался на третьей строчке, имея в своём активе 2793 балла.

На первой строчке рейтинга находится чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2859), на втором месте китаец Дин Лижэнь (2811), на четвёртом – француз Алиреза Фируджа, на пятом – американец Хикару Накамура (2768). Сергей Карякин расположился на 10-м месте (2747).

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2638), на втором месте россиянка Александра Горячкина (2584).

30 октября Ян Непомнящий не сумел одержать победу в финале чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия), в финале проиграв американцу Хикару Накамуре. В полуфинале российский гроссмейстер обыграл Магнуса Карлсена.

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