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Грищук: у Яна в армагеддоне были шансы на победу над Накамурой. Исход решили мелочи

Грищук: у Яна в армагеддоне были шансы на победу над Накамурой. Исход решили мелочи
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Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал поражение россиянина Яна Непомнящего в финале чемпионата мира – 2022 по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия). В решающем матче соперником Непомнящего был американец Хикару Накамура. Он одержал победу в армагеддоне.

Напомним, первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий. В заключительной партии соперники сыграли вничью. Встреча перетекла в армагеддон.

«Матч был совершенно равным, но в решающий момент исход партии решили мелочи. У Яна в армагеддоне были все шансы на победу — изначально партия для него складывалась очень хорошо. К сожалению, немного не хватило», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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