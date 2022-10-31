Грищук: у Яна в армагеддоне были шансы на победу над Накамурой. Исход решили мелочи

Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал поражение россиянина Яна Непомнящего в финале чемпионата мира – 2022 по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия). В решающем матче соперником Непомнящего был американец Хикару Накамура. Он одержал победу в армагеддоне.

Напомним, первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий. В заключительной партии соперники сыграли вничью. Встреча перетекла в армагеддон.

«Матч был совершенно равным, но в решающий момент исход партии решили мелочи. У Яна в армагеддоне были все шансы на победу — изначально партия для него складывалась очень хорошо. К сожалению, немного не хватило», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.