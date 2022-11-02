«Я мечтал играть в России». Капитан сборной Болгарии объяснил, почему остался в Суперлиге

Капитан сборной Болгарии по волейболу Цветан Соколов, выступающий за «Динамо» (Москва), рассказал, почему не стал уезжать из России.

«Всегда мечтал играть в России, мне нравится российский волейбол. У меня была цель: первым делом переехать в Италию и там научиться играть, а уже потом отправиться в Россию. Здесь более силовой волейбол, чем в Италии. Мне нравится подобный стиль. Например, в «Динамо» есть волейболисты, которые могут сделать игру на подаче, на блоке. Да и молодых игроков, которые способны выигрывать трофеи, много. Для меня это самое главное — руководство клуба, тренерский штаб и партнёры по «Динамо» голодны до побед.

Главная цель в российской Суперлиге — выиграть чемпионат. В первый год с казанским «Зенитом» взяли Кубок России, но из-за пандемии сезон не закончили, а мы были вторыми в регулярке. И я сказал себе, что не могу уехать из России, не победив в чемпионате. С «Динамо» мы выиграли уже два чемпионства подряд, а также Кубок России, Кубок ЕКВ и два Суперкубка России. И я знаю, что мы можем ещё. Трофеи — самое главное. Не понимаю, как можно пойти в клуб, который не хотел бы брать титулы», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Цветаном Соколовым читайте на «Чемпионате»: