Лидер московского «Динамо» Цветан Соколов назвал фаворита чемпионата России по волейболу
Поделиться
Капитан сборной Болгарии по волейболу Цветан Соколов, выступающий за «Динамо» (Москва), рассказал, какая команда, по его мнению, имеет наилучшие шансы выиграть чемпионат страны. Он назвал «Зенит» (Санкт-Петербург).
«Рано говорить о фаворитах. В прошлом сезоне «Зенит-Казань» лучше других провёл регулярный чемпионат, но в 1/2 «Финала шести» проиграл «Локомотиву». Мы же были третьими в регулярке, но в итоге стали чемпионами.
Сейчас на первом месте петербургский «Зенит», у них пока нет поражений, фаворитом можно назвать их. Но сезон длинный, всё может измениться», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Цветаном Соколовым читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
14:20
-
14:17
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:41
-
11:17
-
10:17
-
10:09
-
00:22
- 1 ноября 2022
-
23:44
-
23:16
-
22:34
-
20:53
-
20:22
-
20:01
-
18:19
-
17:27
-
13:09
-
12:22
-
11:10
-
11:05
-
10:10
-
10:04
-
09:34
-
07:26
-
00:14
- 31 октября 2022
-
23:20
-
21:21
-
21:10
-
20:58
-
19:19
Партнерский контент