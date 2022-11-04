Волейболистка Гончарова — о предложениях из-за рубежа: надёжнее остаться дома, в России

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова рассказала о предложениях перейти в европейские команды.
«Не смущало ли, что в этом сезоне российские команды остались без еврокубков? Были ли предложения от клубов, чтобы сыграть в Лиге чемпионов? Такие предложения, конечно, были. Но в сложившейся ситуации мне показалось надёжнее остаться дома. Мне нравится коллектив, нравится тренер, мне комфортно в Москве, поэтому я осталась», — цитирует Гончарову RT.
«Не появляется ли равнодушие в связи со всем происходящим? Лиги чемпионов нет, игр сборной тоже? Нет, абсолютно. Мы ведь не бездельничаем всё то время, что освободилось из-за отсутствия международных матчей. Мы тренируемся, и зачастую эти тренировки ещё тяжелее, нежели сами игры. Поэтому нет, держим себя в форме, в тонусе. Наоборот, настрой на эти игры, которых осталось не так уж много, теперь ещё выше».
- 5 ноября 2022
-
00:30
-
00:21
-
00:15
- 4 ноября 2022
-
23:21
-
23:08
-
20:11
-
18:54
-
17:21
-
15:57
-
15:06
-
08:00
-
00:53
-
00:52
-
00:24
-
00:19
- 3 ноября 2022
-
23:59
-
22:25
-
20:00
-
19:21
-
19:12
-
18:49
-
18:46
-
18:37
-
17:52
-
17:26
-
10:36
-
10:29
-
10:26
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
21:08
-
15:49
-
15:20
-
14:20
-
14:17
-
13:55