Волейболистка Гончарова — о предложениях из-за рубежа: надёжнее остаться дома, в России

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова рассказала о предложениях перейти в европейские команды.

«Не смущало ли, что в этом сезоне российские команды остались без еврокубков? Были ли предложения от клубов, чтобы сыграть в Лиге чемпионов? Такие предложения, конечно, были. Но в сложившейся ситуации мне показалось надёжнее остаться дома. Мне нравится коллектив, нравится тренер, мне комфортно в Москве, поэтому я осталась», — цитирует Гончарову RT.

«Не появляется ли равнодушие в связи со всем происходящим? Лиги чемпионов нет, игр сборной тоже? Нет, абсолютно. Мы ведь не бездельничаем всё то время, что освободилось из-за отсутствия международных матчей. Мы тренируемся, и зачастую эти тренировки ещё тяжелее, нежели сами игры. Поэтому нет, держим себя в форме, в тонусе. Наоборот, настрой на эти игры, которых осталось не так уж много, теперь ещё выше».