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Трамп победил Селби и вышел в финал престижного турнира Чемпион чемпионов

Трамп победил Селби и вышел в финал престижного турнира Чемпион чемпионов
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В английском Болтоне завершился первый полуфинальный матч турнира по снукеру Чемпион чемпионов – 2022. Во встрече двух англичан Джадд Трамп выиграл у Марка Селби со счётом 6:3.

На протяжении всего матча Трамп ни разу не уступал по фреймам. Селби дважды удавалось сравнять счёт по партиям (1:1 и 3:3), но в итоге на заключительном отрезке противостояния Джадд, который был фаворитом встречи по оценкам букмекеров, взял три фрейма подряд и одержал итоговую победу.

В финале третий номер мирового рейтинга снукеристов Трамп встретится либо с 46-летним Ронни О'Салливаном, либо с китайцем Фанем Чжэнъи. Их полуфинальный матч состоится вечером в субботу, 5 ноября. А решающий матч, в отличие от стадий 1/4 и 1/2 финала, будет складываться не из 11 фреймов, а из 19-ти (до десяти побед).

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