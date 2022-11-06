Ронни О’Салливан сыграет с Джаддом Трампом в финале турнира «Чемпион чемпионов»

В английском Болтоне завершился второй полуфинальный матч турнира по снукеру «Чемпион чемпионов». Лидер мирового рейтинга англичанин 46-летний Ронни О’Салливан обыграл китайца Фаня Чжэнъи со счётом 6:2.



О’Салливан взял два первых фрейма, после чего Фань Чжэньи взял третий. Однако в дальнейшем британец выиграл ещё три партии и повёл со счётом 5:1. Китайцу удалось взять ещё один фрейм, после чего Ронни завершил матч в свою пользу.



В финале Ронни О’Салливан встретится со своим соотечественником Джаддом Трампом, который днём ранее выиграл в полуфинале у Марка Селби со счётом 6:3. Решающий матч будет состоять из 19 фреймов (до десяти побед). Игра состоится в воскресенье, 6 ноября, и начнётся в 16:00 мск.