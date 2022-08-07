Знаменитая проделка Ронни О’Салливана: как чемпион уступил финальный удар буйной фанатке

Ронии О’Салливан – легенда снукера, самый яркий и скандальный спортсмен, любимец женщин. Неудивительно, что некоторые дамы настолько хотели познакомиться со своим кумиром, что были готовы на безумные поступки.

В 2017 году на English Open прямо во время партии к столу прорвалась буйная фанатка. Ронни не только не остановил её, но даже «спас» от недовольных охранников и дал ей возможность забить последний чёрный!

«Я получу за это деньги?»

English Open в октябре 2017-го стал для Ронни первым появлением у стола после двухмесячного перерыва. В 1/16 турнира англичанин встречался с китайцем Чжан Юном. Всё шло отлично, Ракета без особых проблем побеждал. После трёх фреймов Ронни вёл со счётом 3:0, успев сделать брейки на 126 и 127 очков. Четвёртый фрейм остался за Юном, и всё должно было решиться в пятом.

О’Салливан не дрогнул. Он снова начал серию и довёл её до 123 очков, как к столу неожиданно выбежала болельщица. Под смех зала немолодую женщину постарались остановить охранники и судья, но у них не вышло. Фанатка начала бегать вокруг стола, уворачиваясь от тех, кто пытался её остановить. Ронни сперва немного растерялся, а потом абсолютно невозмутимо закатил в лузу розовый шар, увеличив преимущество до 129 очков.

А затем англичанин придумал нечто особенное. Он остановил женщину и предложив ей забить решающий шар. Это казалось чем-то невероятным! Вряд ли в консервативном снукере кто-то мог бы позволить себе что-то подобное. Но Ронни на то и Ронни – он может делать всё, что захочет!

«А если я попаду, я получу за это деньги?» – пошутила болельщица, взяв кий из рук своего кумира. И надо сказать, что она была близка к тому, чтобы забить!

Ронни предложил ей попробовать снова, однако и со второй попытки женщина попасть не смогла. После этого её наконец-то отвели от игрового стола.

Несмотря на явные нарушения правил игры, О’Салливан выиграл фрейм и одержал победу со счётом 4:1. Чжан, естественно, не протестовал. Выходка соперника и его буйной фанатки, кажется, даже ему подняла настроение.

Знаменитая проделка Ронни О’Салливана Фото: Кадры из видео

«Ладно, подумал я, бегай»

После игры О’Салливан признался, что был в восторге от произошедшего инцидента, хотя изначально ситуация вызвала у снукериста недоумение.

«Сначала я не знал, что делать. Но она шепнула мне: «Я тут просто совершаю пробежку!» Ладно, подумал я, бегай. По-моему, один из охранников хотел снести её, как в регби. Это могло бы её убить! Я спас её от этого приёма».

Предложение закатить чёрный шар в лузу действительно «спасло» болельщицу, пускай и точно исполнить решающий удар не вышло. По словам Ракеты, он действительно хотел, чтобы фанатка смогла забить чёрный: «Я сказал ей: «Давай, попробуй ещё раз». Мне, правда, хотелось, чтобы она забила».

Позднее он рассказал об этом курьёзе в своих социальных сетях, где назвал фанатку «своим милым партнёром по смешанному парному разряду».

Подобная ситуация, естественно, вызвала жаркие споры среди аудитории снукера. Кто-то ворчал на очередную выходку О’Салливана, кто-то присвоил ему звание настоящего джентльмена, а кто-то набросился на службу безопасности турнира. На самом Ронни же этот инцидент негативно не сказался, даже, скорее, наоборот. Ракета выиграл все оставшиеся матчи турнира, в том числе и финал против Кайрена Уилсона (9-2), где достиг 98% точности! На English Open — 2017 англичанин оформил 12 сотенных брейков, установив рекорд турнира.