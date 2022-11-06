Китаянка вышла в финал турнира претендентов. За ещё одно место поборются три россиянки
Поделиться
Китаянка Лэй Тинцзе стала первой финалисткой турнира претендентов по шахматам. В полуфинале она переиграла украинскую спортсменку Анну Музычук. Отметим, что в первом матче Лэй Тинцзе одолела другую украинку Марию Музычук. На финальной встрече присутствовал представитель итальянской шахматной федерации Марко Бьяджоли.
За вторую путёвку в финал турнира претендентов поборются три россиянки, среди которых Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Александра Костенюк и китайская шахматистка Тань Чжунъи. Лучшая из этой четвёрки проведёт с Лэй Тинцзе финал из шести партий в 2023 году.
Победитель главного матча сыграет с чемпионкой мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь. Матч за звание чемпиона мира запланирован на лето 2023 года.
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
17:51
-
17:06
-
16:18
-
10:39
-
08:00
-
03:20
-
00:17
- 5 ноября 2022
-
23:03
-
22:38
-
22:30
-
21:28
-
19:57
-
19:53
-
19:39
-
18:49
-
16:52
-
08:00
-
01:33
-
00:30
-
00:21
-
00:15
- 4 ноября 2022
-
23:21
-
23:08
-
20:11
-
18:54
-
17:21
-
15:57
-
15:06
-
08:00
-
00:53
-
00:52
-
00:24
-
00:19
- 3 ноября 2022
-
23:59
-
22:25
Партнерский контент