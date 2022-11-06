Китаянка вышла в финал турнира претендентов. За ещё одно место поборются три россиянки

Китаянка Лэй Тинцзе стала первой финалисткой турнира претендентов по шахматам. В полуфинале она переиграла украинскую спортсменку Анну Музычук. Отметим, что в первом матче Лэй Тинцзе одолела другую украинку Марию Музычук. На финальной встрече присутствовал представитель итальянской шахматной федерации Марко Бьяджоли.

За вторую путёвку в финал турнира претендентов поборются три россиянки, среди которых Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Александра Костенюк и китайская шахматистка Тань Чжунъи. Лучшая из этой четвёрки проведёт с Лэй Тинцзе финал из шести партий в 2023 году.

Победитель главного матча сыграет с чемпионкой мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь. Матч за звание чемпиона мира запланирован на лето 2023 года.