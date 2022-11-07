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О’Салливан стал победителем турнира по снукеру «Чемпион чемпионов»

О’Салливан стал победителем турнира по снукеру «Чемпион чемпионов»
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Британский снукерист Ронни О’Салливан выиграл престижный турнир «Чемпион чемпионов», проходивший в Болтоне (Англия). В финале соревнований он победил Джадда Трампа. Итоговый счёт — 10:6.

Трамп был действующим чемпионом этого турнира. В свою очередь, О’Салливан трижды выигрывал соревнования. Теперь в его активе уже четыре победы.

Финал проходил в формате 19 фреймов и игры до 10 побед. Участниками турнира «Чемпион чемпионов» стали 16 победителей этапов мирового тура.

О’Салливан является одним из самых титулованных снукеристов в истории. Он семикратный чемпион мира. Столько же раз мировое первенство выигрывал лишь легендарный Стивен Хендри.

Снукер. Турнир «Чемпион чемпионов». Финал

Ронни О'Салливан — Джадд Трамп — 10:6.

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