О’Салливан стал победителем турнира по снукеру «Чемпион чемпионов»

Британский снукерист Ронни О’Салливан выиграл престижный турнир «Чемпион чемпионов», проходивший в Болтоне (Англия). В финале соревнований он победил Джадда Трампа. Итоговый счёт — 10:6.



Трамп был действующим чемпионом этого турнира. В свою очередь, О’Салливан трижды выигрывал соревнования. Теперь в его активе уже четыре победы.



Финал проходил в формате 19 фреймов и игры до 10 побед. Участниками турнира «Чемпион чемпионов» стали 16 победителей этапов мирового тура.



О’Салливан является одним из самых титулованных снукеристов в истории. Он семикратный чемпион мира. Столько же раз мировое первенство выигрывал лишь легендарный Стивен Хендри.

Снукер. Турнир «Чемпион чемпионов». Финал

Ронни О'Салливан — Джадд Трамп — 10:6.