О'Салливан — после победы на турнире «Чемпион чемпионов»: я был в ударе 30 лет

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан с юмором ответил на вопрос конферансье после победы над Джаддом Трампом на турнире «Чемпион чемпионов» — 10:6.

После окончания матча конферансье Роб Уокер сказал О'Салливану, что он «в ударе» после своих успехов (в этом сезоне англичанин также выиграл Hong Kong Masters).

«Я был в ударе 30 лет», — ответил О'Салливан.

Напомним, в начале матча О'Салливан вырвался вперёд 6:1, и его очередная победа поначалу выглядела формальностью, однако в восьмом фрейме Трампу удалось сделать максимальный брейк, а затем получилось и сократить разрыв до минимума – 6:7. Тем не менее в заключительном отрезке О'Салливан в очередной раз продемонстрировал хладнокровие и довёл поединок до победы.