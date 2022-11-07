Хендри — об О'Салливане: это талант, данный богом
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Шотландский снукерист Стивен Хендри высказался о семикратном чемпионе мира Ронни О'Салливане после его победы на турнире «Чемпион чемпионов».
Напомним, в финале соревнований О'Салливан одержал победу над Джаддом Трампом со счётом 10:6. Это его вторая крупная победа в этом году. До этого англичанин завоевал титул на Hong Kong Masters.
«Это талант, данный богом, но вы должны постоянно совершенствовать его в течение многих лет. Его техника продолжает становиться лучше и лучше. Талант — это его основа, но чтобы развить его и применить, необходимо приложить максимальные усилия. Никто не может сравниться с Ронни в управлении битком. Он безоговорочный номер один в мире», — сказал Хендри в интервью Eurosport.
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