«Не нашли, как сбить спортсменку, и придумали это?» Хоркина — об эмоциях на скандальных ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы Светлана Хоркина рассказала о скандальной ситуации на Олимпиаде-2000 в Сиднее.

Напомним, перед выполнением опорного прыжка австралийка Аллана Слэйтер решила обратиться к организаторам с просьбой проверить снаряд. Девушке показалось, что конь установлен ниже нормы. И гимнастка оказалась права, снаряд действительно не соответствовал регламенту. Это и послужило причиной множественных неудач гимнасток. Австралийская делегация учинила скандал, и спортсменкам разрешили исполнить прыжок заново. Но Хоркина, подавленная своим выступлением, от этого отказалась, ведь брусья были уже завалены. В итоге Светлана заняла только 11-е место.

«В Сиднее конь был не той высоты. Передо мной девчонки покалечились. Идёт разминка, и что-то одна раз – ногу свернула, вторая прыгает – тоже. Но мне было всё равно, потому что я точно знала, что выиграю это многоборье. Я была настолько хорошо готова, что мне было всё равно, что там вокруг. Но прыгаю и не могу понять, что происходит. Иду на второй прыжок – опять не попадаю. И я не могу понять, что такое. Прыжки доведены до автоматизма, ты можешь с закрытыми глазами прыгать.

И вот я разбегаюсь на самих соревнованиях, прыгаю – бум, на коленях. Первая боль – в душе, потому что так не бывает, не может быть. И я иду, в коленках больно, а боюсь посмотреть. Думаю, у меня там и так всё раскрыто, наверное. У меня вроде как слеза, а я понимаю: «Я же не плачу, я железная леди». Меня называли Снежной королевой. Прыгаю второй прыжок – он полегче, делаю его идеально. А первый был очень сложный.

Уже когда перешла на другой снаряд, естественно, допустила ошибку. Тут понимаю, что что-то происходит. Смотрю – коня поднимают. Это было нарушение регламента. Нам дали перепрыгнуть. Я подошла к тренеру и спрашиваю: «Что нам делать?» Он отвечает: «У тебя ещё бревно, вольные. Потом. До конца». Надо знать Бориса Васильевича. Я идеально прошла бревно, идеально вольные упражнения. Спрашиваю: «Ну что, разминаемся?» А потом села: «Это что, деревенские соревнования, что ли? Не нашли, как сбить спортсменку, и придумали вот это?»

Почему я говорю «придумали»? Они не стали разбираться, не довели дело до конца. А надо было бы. Может, надо было зубы показать? Это по-прежнему сидит во мне. Это со мной на всю жизнь. Не защитили. Меня сломать не получилось, еле справилась», — сказала Хоркина в эфире телеканала «Звезда».