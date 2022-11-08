С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 8 ноября

Группа А. 3-й тур



20:00 Хорватия — Швейцария

22:30 Венгрия — Норвегия



Группа В. 3-й тур



20:00 Словения — Сербия

22:30 Швеция — Дания



В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.



Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.