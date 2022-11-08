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«Ронни всё ещё лучший в мире, когда старается». Марк Уильямс заступился за О'Салливана

«Ронни всё ещё лучший в мире, когда старается». Марк Уильямс заступился за О'Салливана
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Трёхкратный чемпион мира, валлийский снукерист Марк Уильямс встал на защиту Ронни О'Салливана, который подвергся критике из-за отказа поздравлять своего соперника Джадда Трампа с максимальным брейком в финале турнира «Чемпион Чемпионов».

Напомним, в восьмом фрейме Трамп сделал максимальный брейк. Обычно в таких случаях соперник поздравляет оппонента с успешной игрой. Однако О’Салливан остался сидеть в своём кресле.

Уильямс, в частности, ответил в социальных сетях снукеристу Марку Аллену, который и поднял волну критики в адрес О'Салливана. Уильямс указал на то, что судья так же не пожал руку Трампу.

«Ронни всё ещё лучший игрок в мире, когда старается. Это невероятно. Нравится он вам или нет, просто наслаждайтесь, наблюдая, как он играет», — написал Уильямс в своих социальных сетях.

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