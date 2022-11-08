Украина бойкотировала ЧМ по самбо в Киргизии. Решение не согласовали со спортсменами

Сборная Украины не выступит на чемпионате мира по самбо, который пройдёт в Бишкеке (Киргизия) с 11 по 13 ноября. Федерация самбо Украины решила бойкотировать турнир, не поставив в известность Международную федерацию самбо (ФИАС). Отмечается, что бойкот чемпионата руководители украинской федерации не согласовали даже со своими спортсменами.
«Заявка на участие не подана, а сроки уже вышли. Это стало неожиданностью для всех — и для организаторов, и для ФИАС, и для спортсменов.
Судя по всему, это стало неожиданностью и для самих украинских самбистов, которые довольно лояльно относятся к своим коллегам из других стран, в том числе из России и Беларуси. Они всегда хорошо общались между собой, старались не затрагивать политические темы и во время соревнований абстрагировались от того, что происходит в мире, поддерживая хорошие отношения», — приводят слова источника «Известия».
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