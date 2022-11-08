В Госдуме исключили вероятность появления мужских пар в российском синхронном плавании

Депутат Госдумы седьмого созыва, заслуженный тренер России и экс вице-президент Федерации синхронного плавания РФ Ольга Павлова высказалась о появлении мужчин в данном виде спорта.

«Конечно, сначала мы негативно отнеслись к таким предложениям, нам это очень не нравилось. Но потом мы с Покровской (главный тренер сборной России. — Прим. «Чемпионата») стали внимательно смотреть и увидели, что есть фигурное катание, где соревнуются пары, есть парные танцы. И это очень красиво, когда мужчина танцует с женщиной. И есть балет. Мы как-то приспособились к микст-дуэтам. И лучший дуэт Мальцев – Гурбанбердиева – это наш, российский. Посмотрите на Мальцева, как он танцует, у него есть прекрасные номера, например, из «Лебединого озера». Могу даже сравнить его с Рудольфом Нуриевым, почему бы и нет?



Но мужчины, приходящие в синхронное плавание, должны быть подготовленными не хуже, а даже лучше женщин. С антропометрией ноги совсем другие, совершенно другие мышцы. Если всё это будет выдержано, я не против. Сейчас вопрос стоит о том, чтобы они вставали в группу. Мужчина сильнее выполнит поддержку, у нас сейчас много акробатических номеров с выбросами. Словом, нужен очень серьёзный подход к подготовке мужчин-синхронистов в воде. Есть красивые мальчики, Аполлоны попадаются с таким плечами. Но я против мужских пар, мы страна традиционных ценностей, нам сегодня нужно сохранить свою культуру, семью», — заявила Павлова в интервью «Татар-информ».