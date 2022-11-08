Стали известны полуфинальные пары «Финала четырёх» мужского Кубка России по волейболу

Состоялась жеребьёвка полуфинальных пар «Финала четырёх» Кубка России по волейболу среди мужских команд.

В первом полуфинале волейболисты казанского «Зенита» сыграют с «Белогорьем». Во второй паре за выход в финал поспорят новосибирский «Локомотив» и «Факел» из Нового Уренгоя.

Напомним, «Зенит», «Локомотив» и «Белогорье» получили путёвку в «Финал четырёх» на правах победителей своих групп на групповом этапе. Новоуренгойский «Факел» примет участие в решающей стадии соревнований на правах хозяев турнира.

«Финал четырёх» Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдёт 24-25 декабря в Новом Уренгое.

В 2021 году «Финал четырёх» Кубка России у мужчин принимал Санкт-Петербург. Обладателем трофея стал казанский «Зенит».