Стали известны полуфинальные пары «Финала четырёх» мужского Кубка России по волейболу
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Состоялась жеребьёвка полуфинальных пар «Финала четырёх» Кубка России по волейболу среди мужских команд.
В первом полуфинале волейболисты казанского «Зенита» сыграют с «Белогорьем». Во второй паре за выход в финал поспорят новосибирский «Локомотив» и «Факел» из Нового Уренгоя.
Напомним, «Зенит», «Локомотив» и «Белогорье» получили путёвку в «Финал четырёх» на правах победителей своих групп на групповом этапе. Новоуренгойский «Факел» примет участие в решающей стадии соревнований на правах хозяев турнира.
«Финал четырёх» Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдёт 24-25 декабря в Новом Уренгое.
В 2021 году «Финал четырёх» Кубка России у мужчин принимал Санкт-Петербург. Обладателем трофея стал казанский «Зенит».
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