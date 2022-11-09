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«Назад в 70-е». 21-летняя Варвара Субботина выложила стильные снимки с фотосессии в Москве

«Назад в 70-е». 21-летняя Варвара Субботина выложила стильные снимки с фотосессии в Москве
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Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию, трёхкратная чемпионка Европы россиянка Варвара Субботина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с фотосессии, на которой она предстала в образе в стиле 1970-х годов: блузка, жакет, джинсы, сапоги.

«Назад в 70-е», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива варвары субботиной

Фото: из личного архива варвары субботиной

Фото: из личного архива варвары субботиной

На чемпионате мира 2017 года, который проходил в Будапеште (Венгрия), Субботина завоевала две золотые медали в групповых упражнениях: в произвольной программе и в технической. На чемпионате мира 2019 года, который проходил в Кванджу (Республика Корея), российская синхронистка также завоевала два золота. Она выиграла произвольную программу в групповых упражнениях и в комбинации.

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