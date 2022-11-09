Олимпийская чемпионка во второй раз за год подверглась ограблению

Олимпийская чемпионка 2020 года, израильская художественная гимнастка Линой Ашрам вновь подверглась ограблению.
Как сообщает телеграм-канал «Наш Израиль», у 23-летней спортсменки похитили деньги и документы на парковке в городе Ришон-ле-Цион (Израиль). В сообщении сказано, что автомобиль олимпийской чемпионки взломали злоумышленники. В нём была сумка, где Линой Ашрам хранила кошелёк с наличными, кредитные карточки, загранпаспорт и водительское удостоверение.
Ашрам рассказала, что вернулась к машине и увидела, что окно разбито, а лежавшая в автомобиле сумка исчезла.
Отметим, что это уже второй подобный инцидент с Линой Ашрам в 2022 году. В январе у гимнастки похитили ценное ожерелье, полученное ею в память об исторической победе на Олимпиаде в Токио.
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