Определились все участники основного раунда женского ЧЕ-2022 по гандболу

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи проводятся в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



По окончании предварительного этапа соревнований определились все участники основного этапа — две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал. Команды вышли в следующий раунд с очками, набранными в матчах с прошедшими дальше соперниками.



Группа I: Норвегия, Швеция, Дания, Хорватия, Словения, Венгрия.

Группа II: Франция, Черногория, Нидерланды, Румыния, Испания, Германия.



Выбыли из борьбы команды Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Польши.



Матчи основного этапа пройдут с 10 по 16 ноября.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале первенства 2020 года скандинавская команда обыграла сборную Франции.