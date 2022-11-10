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Определились все участники основного раунда женского ЧЕ-2022 по гандболу

Определились все участники основного раунда женского ЧЕ-2022 по гандболу
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С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи проводятся в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

По окончании предварительного этапа соревнований определились все участники основного этапа — две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал. Команды вышли в следующий раунд с очками, набранными в матчах с прошедшими дальше соперниками.

Группа I: Норвегия, Швеция, Дания, Хорватия, Словения, Венгрия.
Группа II: Франция, Черногория, Нидерланды, Румыния, Испания, Германия.

Выбыли из борьбы команды Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Польши.

Матчи основного этапа пройдут с 10 по 16 ноября.

Календарь женского ЧЕ-2022 по гандболу

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале первенства 2020 года скандинавская команда обыграла сборную Франции.

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