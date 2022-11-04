«Любой турнир без России — уже не то». Каким будет чемпионат Европы по гандболу без наших?

4 ноября стартует женский чемпионат Европы по гандболу. Турнир пройдёт в трёх странах: Черногории, Северной Македонии и Словении. И, к привычному уже сожалению российских болельщиков, Евро-2022 состоится без участия России из-за санкций. Что же особенного будет в этом турнире и кто в отсутствие наших девушек будет фаворитом?

Очередной турнир без России

Сборная России была отстранена от участия в чемпионате Европы ещё на стадии квалификации. 28 февраля Европейская федерация гандбола (EHF) официально лишила наших спортсменок права участвовать в отборе.

На тот момент часть квалификационного турнира уже успела пройти, и на счету России было две победы в двух матчах (со Швейцарией и Литвой). Из-за отстранения в оставшихся четырёх встречах нашей сборной были присуждены технические поражения со счётом 0:10, а соперницам за каждую такую победу начислено по два очка. В итоге российская команда заняла третье место в группе и ожидаемо не вышла на чемпионат Европы.

Забавно, что нашим девушкам не хватило всего два очка, чтобы сравняться с отобравшейся на Евро-2022 Швейцарией. Правда, стоит признать, что, даже если бы очков хватило, россиянок на турнир никто бы не пустил. EHF сразу заявила, что если Россия, несмотря на отстранение, смогла бы отобраться, то в основной части турнира её бы заменила следующая по рейтингу в группе команда.

Федерация гандбола России (ФГР) подавала апелляцию на решение EHF, однако она не была удовлетворена судом организации, и все санкции остались в силе. Наша сборная впервые в своей истории пропускает чемпионат Европы.

Кари Браттсет-Дале Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Для меня этот уже будет не чемпионат Европы. Любой турнир без России — уже не то, потому что в женском гандболе мы одни из лидеров и регулярно занимаем призовые места. Это уже будет не тот турнир, что раньше», – заявила олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова ТАСС.

Последний привычный чемпионат Европы

Вообще нынешний турнир будет особым, и дело не в отсутствии сборной России. Просто текущий чемпионат Европы станет последним, в котором будут участвовать только 16 команд. Уже на Евро-2024 выступят 24 сборных.

В остальном будет всё то же, к чему так привыкли зрители: четыре группы по четыре сборных, из которых по три лучших пройдут во второй групповой этап. Ну а дальше полуфиналы, финалы, матчи за третье и пятое места.

Из-за чемпионата мира по футболу, который запланирован на конец ноября и начало декабря, Евро-2022 по гандболу, традиционно проходящий в декабре, был перенесён на ноябрь. В итоге все матчи группового этапа состоятся с 4 по 9 ноября, второй раунд – с 10 по 16 ноября. 18 ноября пройдут полуфиналы и матч за пятое место, а 20 ноября – встреча за третье место и финал. Все игры разделены на два временных слота: 20.00 и 22.30 по московскому времени.

«У ведущих сборных недоезд. Возможны сюрпризы»

Конечно, главными фаворитами чемпионата Европы считаются сборные Норвегии и Франции. Француженки – олимпийские чемпионки, а норвежки – чемпионки мира, которые, кстати, в финале ЧМ обыграли «трёхцветных».

Правда, у скандинавской команды есть звёздные потери. Так, на турнире не выступят Кари Браттсет-Дале и Санна Сольберг-Исаксен, находящиеся в декрете, Камилла Херрем, всё ещё долечивающая травму ахилла, и Вероника Кристиансен, проходящая медицинское обследование. Правда, у Вероники ещё есть шансы успеть присоединиться к команде на более поздних стадиях. Во многом из-за этого у сборной Норвегии могут возникнуть проблемы при попытке защитить титул. Так, на медали турнира ещё претендуют шведки, у которых один из самых опытных и сыгранных составов на турнире, и датчанки, которые стремительно возвращаются в мировую элиту.

Удивить могут голландки и испанки. «Оранжевые» хоть и лишились ряда спортсменок, составлявших основу сборной, в конце октябре прекрасно выступили на Intersport Cup, обыграв там и Норвегию, и Данию, и Бразилию. Испанкам же во многом повезло со жребием – в группе нет сильнейших соперниц в лице норвежек и француженок, а лишь Польша, Черногория и Германия. Так что некоторая интрига, вероятно, всё-таки сохранится.

Нидерланды — Франция Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Я лично буду смотреть весь чемпионат. Что-то в зале, остальное – по ТВ… Прогнозы? Тяжело их делать, когда у ведущих сборных большой, если можно так выразиться, недоезд, – пояснила главный тренер сборной России Людмила Бодниева. – Практически все сыграют не в оптимальных составах. Полагаю, возможны сюрпризы. По результатам последних товарищеских матчей предположу, что Нидерланды способны войти в узкий круг фаворитов».