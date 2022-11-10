Прыгун в воду Виктор Минибаев завершил спортивную карьеру

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева сообщила, что призёр Олимпийских игр Виктор Минибаев завершил спортивную карьеру и начал работать тренером.

31-летний Минибаев выигрывал бронзу Олимпиады-2020 в Токио, пять раз становился призёром чемпионатов мира, семь раз выигрывал чемпионат Европы.

«Думаю, что Минибаев закончил карьеру. На ближайших соревнованиях, возможно, даже на Кубке России мы его проводим, поздравим с окончанием спортивной карьеры и началом тренерской. Он уже потихонечку работает. На сборах он и прыгал, и помогал Игорю Мялину, а на соревнованиях был уже как его наставник. Пока у него предпочтение к тренерской карьере.

Из тех, кто входил в сборную России в прошлом году, пока никто не заявлял о том, что заканчивает карьеру. Все работают, все нацелены на Париж-2024. Это и возрастные Евгений Кузнецов и Александр Бондарь. Прекращать или брать паузу в карьере пока никто не планирует, а там дальше время покажет», — приводит слова Моисеевой «РИА Новости Спорт».