Джо Перри: Ронни О'Салливан? Как бы он ни был хорош, он ужасен

Английский снукерист Джо Перри поделился мнением о семикратном чемпионе мира по снукеру Ронни О'Салливане. По словам Перри, О'Салливан играет в снукер настолько хорошо, что остальные выглядят на его фоне не очень сильно.

«Смотришь на кого-то вроде Ронни О'Салливана… Как бы он ни был хорош в спорте, он ужасен на самом деле. Потому что все, даже друзья и знакомые, ожидают, что ты будешь так играть, а он фрик!

Возможно, никогда не будет другого такого игрока. Эта игра — один из самых сложных видов спорта. Любой, кто играл на клубном, любительском или базовом уровне, скажет, насколько она сложна. Полагаю, из-за него у всех нас плохая репутация — из-за того, насколько легко у него всё получается всякий раз, как он достаёт кий», — приводит слова Перри Metro.