«Он не заслуживает сочувствия». История самого скандального игрока в истории снукера

Многие считают самым скандальным снукеристом знаменитого Ронни О’Салливана, порой действительно совершавшего вызывающие и странные действия. Однако есть игрок, который оставил британца далеко позади по количеству своих выходок. Австралиец Квинтен Ханн запомнился зрителям не своим стилем игры или титулами, а поступками на грани приличия.

Что же такого вытворял в своей карьере Квинтен?

Неспортивное поведение

Скандалы преследуют Квинтена с самого юного возраста. Однажды талантливого паренька дисквалифицировали с турнира за плевок в мать соперника. Юный снукерист тогда заявил, что они с другом соревновались, кто плюнет дальше, а женщина оказалась на пути. Но ему не поверили.

Первый скандал на профессиональном уровне случился в 1998 году. Австралиец сдал фрейм в матче со Стивеном Ли, когда на столе оставалось 12 красных. Подобный отказ от борьбы считается недопустимым. Ханн извинился и пообещал исправиться, но его обещание осталось лишь словами.

Квинтену пришлось пропустить часть сезона-1999/2000 из-за травмы, полученной в результате падения с мотоцикла. Следующий год тоже получился скомканным – снукерист сломал лодыжку, когда прыгал с парашютом. Австралийцу по рекомендации врача пришлось выступать в одних носках.

В 2000 году Ханн приехал на матч квалификации чемпионата мира в камуфлированных штанах. Судьи запретили ему выступать в таком виде, поэтому он пошёл в ближайший магазин, где купил классические брюки. В них Квинтен и вышел на матч, правда, демонстративно оставил бирку, дабы показать, что намерен сдать эти брюки сразу после игры.

Квинтен Ханн Фото: Clive Rose/Getty Images

В том же году Ханн разозлил публику в матче второго раунда Гран-при с Ронни О’Салливаном. Два фрейма австралиец начинал с мощного удара прямо по пирамиде красных шаров, которые раскатывались по всему столу. Тот матч Квинтен проиграл (0:5), толпа проводила его свистом, а Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) оштрафовала на £ 750 за неспортивное поведение. Но он потом повторял такое неоднократно.

«Обидно, когда проигрываешь фрейм за фреймом, но нельзя терять самообладание. Иногда он позорится, но его действия у стола завораживают. Говорят, в спорте не осталось ярких личностей, но Квинтен – одна из них», – говорил шестикратный чемпион мира Стив Дэвис о Ханне.

Драка с соперником

С каждым годом выходки Квинтена становились хуже. В 2004 году в первом раунде чемпионата мира Ханн едва не подрался с Энди Хиксом. Англичанин обыграл австралийца (10:4), а потом поехидничал из-за его вылета из топ-16.

Квинтен вызвал соперника на боксёрский поединок, Хикс отказался, но за него вступился Марк Кинг. Спустя несколько недель был устроен благотворительный бой, который выиграл Ханн. Позднее подобная история повторилась с гэльским футболистом Джонни Мэги, которого снукерист назвал недостаточно сильным по сравнению с австралийцами. В этот раз Ханн потерпел поражение.

На ЧМ-2005 Квинтен выступал с чужим кием, потому что свой повредил во время перелёта в Англию. Проблему спортсмен заметил поздно, лишь перед стартом турнира, потому что сильно пил. На первый матч с Питером Эбдоном он вышел с сильным похмельем и в итоге проиграл (2:10), но во время интервью хвастался, что выглядел неплохо даже в столь ужасном состоянии.

Финалом карьеры Ханна в профессиональном снукере стало отстранение в 2005 году. Британская газета The Sun опубликовала расследование, согласно которому австралиец согласился проиграть матч за деньги, предложенные журналистом, работавшим под прикрытием. Квинтен пропустил слушание и был заочно признан виновным. WPBSA дисквалифицировала спортсмена на восемь лет, что, по сути, обозначало для Ханна завершение карьеры.

Квинтен Ханн Фото: Tom Shaw/Getty Images

Финансовые махинации

В скандальных историях Квинтен был замешан и вне снукера. В 2001 году девушка из ЮАР подавала в суд на Ханна, обвинив его в изнасиловании. Однако спортсмену удалось доказать, что всё произошло по обоюдному согласию.

Спустя четыре года ситуация повторилась. В этот раз две девушки обвинили снукериста в нападении. По их словам, он вёл себя агрессивно и угрожал им: преследовал, кричал, бил ногами, хватал руками и душил. Но в суде присяжные встали на сторону Ханна, так как оказалось, что одной из девушек заплатили, чтобы она давала ложные показания. При этом Квинтен признался, что действительно гнался за девушками и хватал их за руки, ведь те украли у него ключи от квартиры. Он предположил, что мог поставить девушкам синяки, однако полностью исключил сексуальное насилие.

Квинтен Ханн сменил имя. Но и Джеймсу Сонни Квинтену Хантеру ускользнуть от скандалов не удалось. В 2016 году австралийским судом ему было запрещено заниматься финансовой деятельностью. Дело в том, что Квинтен открыл компанию, которая занималась махинациями на валютном рынке. Снукерист сумел убедить вкладчиков, вложивших в бизнес более $ 15 тыс., в том, что они будут ежемесячно получать сумму вклада, да ещё и с процентами. Однако вскоре пирамида Ханна предсказуемо рухнула, а его призвали к ответу.

«Я понимаю, почему его поведение задевало многих людей. Он часто вёл себя непрофессионально, но вместе с тем он разнообразил спорт, – рассказывал комментатор Дэйв Хендон. – История Квинтена Ханна – это трагедия. Молодого парня, который мог покорить мир, погубила жадность. Он не заслуживает сочувствия, но снукер был бы ярче, если бы он всё ещё выступал».