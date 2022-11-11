Датская гандболистка толкнула соперницу в грудь и обвинила её в симуляции

Гандболистка сборной Дании Луисе Бургор обвинила свою соперницу из сборной Венгрии в симуляции после того, как получила удаление за её толчок в очном поединке двух команд на проходящем в эти дни чемпионате Европы в Словении.

При счёте 20:20 судьи удалили датчанку за толчок своей оппонентки в область груди, однако Бургор не согласилась с данным решением и вопросительно посмотрела на арбитра.

«Это очень неприятно. Но в гандболе много цинизма, и именно его она и проявила в той ситуации. Она манипулирует судьями, и это позор», — заявила Бургор в интервью TV2.

Фото: TV2

Матч Венгрия — Дания завершился победой скандинавок — 29:27. После трёх сыгранных матчей датчанки имеют четыре очка и занимают второе место в своей группе Основного райнда турнира. Сборная Венгрии, без набранных очков, идёт на последнем месте.