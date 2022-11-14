Российская чемпионка ОИ уехала в США и объяснила почему

Олимпийская чемпионка 2020 года по синхронному плаванию Марина Голядкина рассказала, что уехала в США. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. По словам спортсменки, она займётся там тренерской работой.

«Наш спорт перевернулся с ног на голову, и я в предвкушении новых программ. Очень рада поработать с девочками и быть частью большой семьи в нашем виде спорта.

Я понимаю, что изменения очень сложные как для тренеров, так и для спортсменов, но это двигает наш спорт на новый уровень. Спасибо за доверие в постановках программ», — написала Голядкина.

«Зачем поехали в Америку?» — поинтесовался один из подписчикова.

«Тренирую детей, занимаюсь постановками программ», — ответила Марина.

«Америка Россией признана недружественной страной. Почему тренируете там?» — спросил другой подписчик.

«У меня сестра живёт в Америке больше 8 лет — мне её тоже недружественной считать? Я очень люблю свою страну и скоро вернусь. Не вижу ничего плохого в том, чтобы тренировать детей, с которыми сотрудничаю уже на протяжении пяти лет», — ответила спортсменка.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), прошедшей в 2021 году, Голядкина завоевала золото в групповых упражнениях. Также она является пятикратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.