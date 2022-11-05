«Поддался слабости». Олимпийского чемпиона строго наказали за употребление наркотиков

Олимпийский чемпион по плаванию Джозеф Скулинг, некогда победивший самого Майкла Фелпса, и ещё два пловца из Сингапура признались в употреблении наркотиков во время соревнований во Вьетнаме.

Допинг-проба главной звезды спорта азиатской страны оказалась чистой, но он сам во всём признался. Несмотря на поддержку со стороны соотечественников, Скулинга лишили права тренироваться и выступать до 2024 года.

«Отвечаю за то, что сделал»

Вообще, единственный олимпийский чемпион из Сингапура сейчас проходит обязательную двухгодичную службу в армии. И, несмотря на то что его тест на запрещённые вещества дал отрицательный результат, спортсмен сам признался в том, что употреблял каннабис во время отпуска во Вьетнаме, который ему дали в вооружённых силах для подготовки к Играм Юго-Восточной Азии.

Джозеф Скулинг Фото: Clive Rose/Getty Images

«Я поддался минутной слабости после того, как пережил очень тяжёлый период в жизни. Я совершил ошибку, и я отвечаю за то, что сделал… Я больше не подведу вас», – рассказал олимпийский чемпион.

За курение марихуаны 27-летний спортсмен был оштрафован национальным олимпийским комитетом на $ 7 тыс. и получил условный запрет на тренировки и участие в соревнованиях на два года, который станет реальным, если он попадётся ещё раз. Министерство обороны также запретило ему тренироваться и ездить на соревнования до окончания военной службы, то есть до января 2024 года. Также Скулинга обязали пройти специальный курс реабилитации.

Помимо Скулинга, за курение марихуаны были оштрафованы и его партнёры по команде Аманда Лим и Теонг Цзен Вэй на $ 1980 и $ 2200 соответственно. Эти спортсмены уже вернулись к тренировкам со сборной страны.

В национальном олимпийском совете Сингапура (SNOC) заявили, что принятие решения о наказании спортсменов было для них непростой задачей:

«Несмотря на прошлые достижения, необходимо поддерживать дисциплину как на спортивной арене, так и за её пределами, а также соблюдать Кодекс поведения национального олимпийского совета Сингапура.

Каждый из них является выдающимся спортсменом, их поведение во время и после соревнования также должно быть образцом для молодых и начинающих пловцов, а также других спортсменов», — говорится в заявлении SNOC.

Джозеф Скулинг Фото: Clive Rose/Getty Images

«Много лет он был положительным примером»

Джозефа Скулинга называют самым известным спортсменом Сингапура. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он победил на дистанции 100 м баттерфляем. В том примечательном финале серебряные награды выиграли сразу три спортсмена: Майкл Фелпс, венгр Ласло Чех и Чад ле Кло из ЮАР.

На родине единственного олимпийского чемпиона в истории страны поддержали. Сотни человек в социальных сетях желают Скулингу сил, болельщики считают, что спортсмены не заслужили серьёзного наказания.

Более того, зарубежные СМИ сообщают, что, несмотря на признание Скулинга, его спонсор, производитель одежды Hugo Boss, продолжает сотрудничество со спортсменом.

«Хотя Скулинг и совершил ошибку, важно то, что он взял на себя ответственность за это. На протяжении многих лет он был положительным примером как в бассейне, так и за его пределами. Он вдохновил многих детей поверить в себя, усердно работать и идти за своей мечтой. Джозефу предстоит долгий путь, но мы верим, что он выполнит своё обещание и восстановит доверие людей. Наше партнёрство и поддержка Джозефа остаются сильными и непоколебимыми», – цитирует представителя компании Hugo Boss сингапурское издание Today Online.