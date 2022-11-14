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Ронни О'Салливан уверенно вышел в 1/8 финала чемпионата Великобритании

Ронни О'Салливан уверенно вышел в 1/8 финала чемпионата Великобритании
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга англичанин Ронни О'Салливан уверенно вышел в 1/8 финала чемпионата Великобритании – 2022, который продлится до 20 ноября. Соревнования проходят в Йорке.

В 1/16 финала О'Салливан со счётом 6:2 обыграл Мэттью Стивенса (60-й в мировом рейтинге).

За выход в четвертьфинал 46-летний О'Салливан встретится с 24-летним представителем Китая Юэлуном Чжоу (21-й номер рейтинга).

Отметим, что ранее прошлогодний чемпион Чжао Синьтун из Китая сенсационно завершил выступление на стадии 1/16 финала, уступив англичанину Сэму Крейгу со счётом 2:6.

В этом году победитель чемпионата Великобритании уйдёт с увеличенным главным призом в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.), а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано £ 10 тыс. (€ 11 400).

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