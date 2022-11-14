Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга англичанин Ронни О'Салливан уверенно вышел в 1/8 финала чемпионата Великобритании – 2022, который продлится до 20 ноября. Соревнования проходят в Йорке.
В 1/16 финала О'Салливан со счётом 6:2 обыграл Мэттью Стивенса (60-й в мировом рейтинге).
За выход в четвертьфинал 46-летний О'Салливан встретится с 24-летним представителем Китая Юэлуном Чжоу (21-й номер рейтинга).
Отметим, что ранее прошлогодний чемпион Чжао Синьтун из Китая сенсационно завершил выступление на стадии 1/16 финала, уступив англичанину Сэму Крейгу со счётом 2:6.
В этом году победитель чемпионата Великобритании уйдёт с увеличенным главным призом в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.), а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано £ 10 тыс. (€ 11 400).
- 14 ноября 2022
-
21:07
-
20:11
-
16:46
-
15:47
-
15:26
-
14:00
-
12:12
-
11:40
-
11:29
-
10:39
-
09:52
-
09:21
-
09:16
- 13 ноября 2022
-
23:59
-
22:51
-
19:44
-
19:30
-
19:11
-
18:51
-
17:08
-
17:02
-
12:39
-
08:00
-
00:43
-
00:08
- 12 ноября 2022
-
23:53
-
22:22
-
22:06
-
21:49
-
21:39
-
17:31
-
15:43
-
08:00
-
00:20
- 11 ноября 2022
-
20:56