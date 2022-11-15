С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



В понедельник, 14 ноября, продолжились матчи основного раунда соревнований. Команды группы II провели матчи 2-го тура.



Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 14 ноября

Основной раунд. Группа I. 2-й тур



Норвегия — Словения – 26:23.

Венгрия — Швеция – 25:30

Расписание на 15 ноября

Основной раунд. Группа II. 2-й тур



20:00 Румыния — Черногория

22:30 Франция — Германия

В основной этап вышли по три команды из каждой четырёх подгрупп предварительного раунда. Они составили две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.