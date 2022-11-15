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Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 14 ноября

Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 14 ноября
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С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

В понедельник, 14 ноября, продолжились матчи основного раунда соревнований. Команды группы II провели матчи 2-го тура.

Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 14 ноября
Основной раунд. Группа I. 2-й тур

Норвегия — Словения – 26:23.
Венгрия — Швеция – 25:30

Турнирная таблица женского ЧЕ по гандболу

Расписание на 15 ноября
Основной раунд. Группа II. 2-й тур

20:00 Румыния — Черногория
22:30 Франция — Германия

Календарь женского ЧЕ по гандболу

В основной этап вышли по три команды из каждой четырёх подгрупп предварительного раунда. Они составили две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

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