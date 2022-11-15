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«Не верю ни одному его слову». Карякин — о заявлении Баха на G20

«Не верю ни одному его слову». Карякин — о заявлении Баха на G20
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин призвал не воспринимать всерьёз слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сказанные им на саммите G20.

Напомним, во время саммита Бах в обращении к лидерам стран G20 заявил, что необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, включая конфликтующие. Глава МОК отметил, что, если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится.

«Бах говорит, что спорт вне политики, но при этом идёт полное отстранение россиян, мы вынуждены выступать под нейтральным флагом без гимна. Не верю ни одному слову Баха. Он, скорее, поддерживает какие-то нетрадиционные вещи, чем нашу великую страну с великими спортсменами», — заявил Карякин в интервью «РИА Новости Спорт».

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