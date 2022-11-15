Матыцин: выступление Баха подтверждает, что без России мировой спорт существовать не может

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сказанные им на саммите G20.

Напомним, во время саммита Бах в обращении к лидерам стран G20 заявил, что необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, включая конфликтующие. Глава МОК отметил, что, если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировом спорте. Президент нам подаёт пример. Это время возможностей, время преодоления, время укрепления нашей национальной системы и время ещё раз показать, что без России мировой спорт существовать не может. Выступление Баха ещё раз это подтверждает», — приводит слова Матыцина ТАСС.