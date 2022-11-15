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Матыцин: выступление Баха подтверждает, что без России мировой спорт существовать не может

Матыцин: выступление Баха подтверждает, что без России мировой спорт существовать не может
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Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, сказанные им на саммите G20.

Напомним, во время саммита Бах в обращении к лидерам стран G20 заявил, что необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, включая конфликтующие. Глава МОК отметил, что, если будут участвовать только страны-союзники, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировом спорте. Президент нам подаёт пример. Это время возможностей, время преодоления, время укрепления нашей национальной системы и время ещё раз показать, что без России мировой спорт существовать не может. Выступление Баха ещё раз это подтверждает», — приводит слова Матыцина ТАСС.

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