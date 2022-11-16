Определились все пары 1/8 финала чемпионата Великобритании по снукеру
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По итогам завершившихся матчей стадии 1/16 финала стали известны все обладатели путёвок в 1/8 финала чемпионата Великобритании по снукеру, который проходит с 12 по 20 ноября 2022 года в Йорке (Англия).
- Сэм Крейги (Англия, 47-е место рейтинга) – Райан Дэй (Уэльс, 16-е место рейтинга).
- Марк Аллен (Англия, 9-е место рейтинга) – Кайрен Уилсон (Англия, 7-е место рейтинга).
- Хоссейн Вафаей (Иран, 20-е место рейтинга) – Джек Лисовски (Англия, 12-е место рейтинга).
- Шон Мёрфи (Англия, 13-е место рейтинга) – Джудд Трамп (Англия, 3-е место рейтинга).
- Джо Перри (Англия, 30-е место рейтинга) – Стюарт Бинэм (Англия, 14-е место рейтинга).
- Лука Бресель (Бельгия, 11-е место рейтинга) – Том Форд (Англия, 32-е место рейтинга).
- Джейми Рис Кларк (Уэльс, 49-е место рейтинга) – Дин Цзюньхуэй (Китай, 38-е место рейтинга).
- Юэлун Чжоу (Китай, 21-е место рейтинга) – Ронни О’Салливан (Англия, 1-е место рейтинга).
В этом году победитель уйдёт с увеличенным главным призом в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.), а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано £ 10 тыс. (€ 11 400).
16 лучших гарантированно получат призовые деньги на основных этапах, но должны выиграть матч первого раунда, чтобы они учитывались в мировом рейтинге.
Главные звёзды снукера — кто они?
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