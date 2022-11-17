Женский чемпионат Европы по гандболу: расписание полуфинальных матчей и финала

18 ноября на чемпионате Европы по гандболу среди женщин состоятся полуфинальные матчи. Участниками полуфиналов стали команды Дании, Черногории, Норвегии и Франции.

ЧЕ-2022 по гандболу. Женщины. Полуфиналы

18 ноября

19:45 мск — Дания — Черногория

22:30 — Норвегия — Франция

Также в этот день на чемпионате Европы состоится матч за пятое место, в котором сборная Швеции сыграет с национальной командой Нидерландов. Игра начнётся в 17:00 мск.

Финал пройдёт 20 ноября и начнётся в 22:30 мск.

Женский чемпионат Европы по гандболу проходит с 4 по 20 ноября в городах Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория). Действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.