Марк Аллен с трудом пробился в финал чемпионата Великобритании по снукеру
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Девятый номер мирового рейтинга ирландский снукерист Марк Аллен пробился в финал чемпионата Великобритании – 2022. Решающий поединок состоится сегодня, 20 ноября. Соревнования проходят в Йорке.
В полуфинальном поединке Аллен в напряжённой борьбе обыграл Джека Лисовски (12-й номер рейтинга) со счётом 6:5.
За престижный титул 36-летний Аллен сразится с финалистом чемпионата мира 2016 года, представителем Китая Дином Цзюньхуэем.
Отметим, что в четвертьфинале Цзюньхуэй разгромил семикратного чемпиона мира, лидера рейтинга Ронни О'Салливана со счётом 6:0.
В этом году победитель чемпионата Великобритании уйдёт с увеличенным главным призом в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.), а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано £ 10 тыс. (€ 11 400).
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