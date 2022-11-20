Женская сборная Норвегии по гандболу выиграла чемпионат Европы — 2022
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Сборная Норвегии стала победителем чемпионата Европы среди женских команд, победив в финале команду Дании — 27:25.
Самым результативным игроком матча стала правая полусредняя сборной Норвегии Нола Мёрк. На её счету восемь заброшенных мячей. У датчанок лучшей стала Луисе Бургор, поразившая ворота соперниц шесть раз.
Сборная Норвегии становится чемпионом континента второй раз подряд. В 2020 году золото также досталось представительницам этой страны.
Ранее сборная Черногории завоевала бронзовые медали, одолев в матче за третье место сборную Франции — 27:25 (ДВ).
Женский чемпионат Европы по гандболу проходил с 4 по 20 ноября в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
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