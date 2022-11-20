Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Женская сборная Норвегии по гандболу выиграла чемпионат Европы — 2022

Женская сборная Норвегии по гандболу выиграла чемпионат Европы — 2022
Комментарии

Сборная Норвегии стала победителем чемпионата Европы среди женских команд, победив в финале команду Дании — 27:25.

Самым результативным игроком матча стала правая полусредняя сборной Норвегии Нола Мёрк. На её счету восемь заброшенных мячей. У датчанок лучшей стала Луисе Бургор, поразившая ворота соперниц шесть раз.

Сборная Норвегии становится чемпионом континента второй раз подряд. В 2020 году золото также досталось представительницам этой страны.

ЧЕ-2022 (ж). Финал
20 ноября 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Дания
Окончен
25 : 27
Норвегия

Ранее сборная Черногории завоевала бронзовые медали, одолев в матче за третье место сборную Франции — 27:25 (ДВ).

Женский чемпионат Европы по гандболу проходил с 4 по 20 ноября в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

Новость по теме
Женская сборная Черногории по гандболу выиграла бронзовые медали чемпионата Европы — 2022
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022