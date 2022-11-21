«Не понимаю, как мы это сделали». Норвежская гандболистка — о победе на чемпионате Европы

Правая полусредняя женской сборной Норвегии по гандболу Нора Мёрк поделилась эмоциями после победы в финале чемпионата Европы над сборной Дании (27:25).

«Я думаю, что это абсолютно сюрреалистично, потому что матч напоминал американские горки. У меня была внутренняя борьба, потому что мы отставали значительную часть матча. Я очень горжусь, так как не понимаю, как мы это сделали», — сказала Мёрк в интервью Dagbladet.

Сборная Норвегии стала чемпионом континента второй раз подряд. В 2020 году золото также досталось представительницам этой страны.

Женский чемпионат Европы по гандболу проходил с 4 по 20 ноября в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).