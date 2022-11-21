«Обстановка фантастическая». Главный тренер сборной Норвегии — о золоте чемпионата Европы

Главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон прокомментировал завоевание золотых медалей на чемпионате Европы – 2022.
«Золото много значит для меня, но гораздо больше оно значит для норвежского гандбола, девушек, клубов и всей организации. Обстановка фантастическая. Невероятно. Мы изменили ситуацию (ликвидировали отрыв соперника в счёте. — Прим. «Чемпионата»), потому что верили в то, что мы делаем», — сказал исландец в интервью Dagbladet.
Напомним, в финале турнира норвежки обыграли сборную Дании — 27:25.
Сборная Норвегии стала чемпионом континента второй раз подряд. В 2020 году золото также досталось представительницам этой страны.
Женский чемпионат Европы по гандболу проходил с 4 по 20 ноября в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
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