«Худшее, что я видел за долгое-долгое время». О'Салливан — об игре Аллена в начале финала

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан высказался об игре североирландца Марка Аллена в начале финального матча чемпионата Великобритании.

Напомним, в поединке с Дином Цзюньхуэем Аллен поначалу крупно уступал 1:6.

«Он просто не мог забить шар. Я никогда не видел, чтобы кто-то играл так плохо, это худшее, что я когда-либо видел за долгое-долгое время», — сказал О'Салливан в интервью Metro.

При этом легендарный снукерист был впечатлён фантастическим камбэком Аллена, который выиграл семь фреймов подряд, а потом довёл матч до победы.

«Это было потрясающе, это было похоже на лучшую игру Селби. Аллен не дал сопернику шанса. Дин не забивал шар около 53 минут. Многие люди могли бы наброситься на него за это, но он не сделал ничего плохого, он играл хорошо», — добавил О'Салливан.