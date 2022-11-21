Стали известны финалисты национальной премии в номинации «Спортсмен года»

Лыжник Александр Большунов, гроссмейстер Ян Непомнящий, пловец Климент Колесников стали финалистами Национальной спортивной премии 2022 года в номинации «Гордость России», в категории «Спортсмен года».
Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом, а также серебряным и бронзовым призёром. Помимо этого, Александр завоевал медали чемпионата всех проб. Ян Непомнящий — двукратный победитель Турнира претендентов. В 2021 году он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в финале чемпионата мира по шахматам. Климент Колесников завоевал серебряную и бронзовую медали на Олимпиаде-2020. Также Колесников является многократным чемпионом мира и Европы.
Победители премии будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 14 декабря 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Каждый лауреат получит премию в 1 млн рублей.
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