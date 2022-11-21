Юлия Ефимова поделилась свежей фотографией в оригинальном наряде

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. На фотографии она предстала в оригинальном наряде, а рядом с ней сидит её собака. В данный момент Ефимова находится в Лос-Анджелесе.

Фото: из личного архива Ефимовой

30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Юлия Ефимова станцевала на концерте группы Swedish House Mafia: