Климент Колесников считает, что российских спортсменов не допустят к следующей Олимпиаде

Двукратный призёр Олимпийских игр 2020 года в плавании Климент Колесников считает, что следующие Олимпийские игры пройдут без российских спортсменов.

«Я считаю, что Олимпиады для российских спортсменов не будет, и много кто так считает. Я смотрю, что перспективы у нас не очень. Потому что как ни собрание или конференция, нам отказывают. Естественно, я буду готовиться к Парижу. Не собираюсь заканчивать, по крайней мере в этом олимпийском цикле и последующие пару лет — смотря как у нас будет развиваться плавательный спорт в стране.



Мне абсолютно без разницы, откуда будут спортсмены. Главное — конкурентоспособная составляющая на соревнованиях. Потому что и зрителю интересно посмотреть на спортсменов высокого уровня, как они между собой борются», — цитирует Колесникова ТАСС.