Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан снялся с German Masters — 2022

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан снялся с престижного турнира German Masters. В основной сетке его заменит Росс Мьюир. Причины такого решения О'Салливана на данный момент неизвестны.

Напомним, О'Салливан должен был встретиться с Оливером Брауном в первом из двух потенциальных квалификационных раундов в Лестере, но теперь в этом поединке сыграет Мьюир.

Отбор на German Masters начался вчера, 21 ноября.

В последний раз О'Салливан выигрывал этот турнир в 2012 году. В финале на арене Tempodrom Ронни победил Стивена Магуайра со счётом 9:7.

Отметим, что несколько дней назад О'Салливан потерпел сокрушительное поражение в 1/4 финала чемпионата Великобритании – 2022 от китайца Диня Цзюньхуэя.