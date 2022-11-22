Заслуженный тренер России Александр Папин скончался на 89-м году жизни

Вечером 21 ноября в возрасте 88 лет скончался заслуженный тренер России по волейболу Александр Васильевич Папин.

«Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием извещает, что 21 ноября на 89-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался один из старейших московских тренеров, много лет работавший с командами МВТУ, МГФСО, «Динамо» и «Динамо-Олимп», наставник сборных юношеских команд СССР, победительниц первенств мира и Европы, награждённый многими медалями и грамотой президента Российской Федерации, заслуженный тренер РСФСР», — сказано в сообщении на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

С 1968 по 1980 год Папин подготовил 11 мастеров спорта, шесть мастеров спорта международного класса и олимпийского чемпиона (1980 г.) Владимира Дмитриевича Чернышёва. С 1980 по 1984 год работал в Африке. По возвращении тренировал юношеские и молодёжные сборные СССР, СНГ, России, работал в Центральной школе высшего спортивного мастерства, затем преобразованной в Московское городское физкультурно-спортивное объединение (МГФСО). С 2004-го в волейбольном клубе «Динамо» (Москва) занимался подготовкой резерва в команде «Динамо-Олимп».