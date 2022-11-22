«Всё дело в шляпе». Ефимова выложила фотографию с бокалом шампанского

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в соцсетях, на которой сидит в красивой красной шляпе с бокалом шампанского в руке.

«Всё дело в шляпе! Я могла бы быть хорошим амбассадором Veuve Clicquot (французский производитель шампанских вин. — Прим. «Чемпионата»)», — написала Ефимова, добавив эмодзи в виде улыбки и сердца.

Фото: личный архив Юлии Ефимовой

30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Помимо этого, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).